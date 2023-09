Alla Teknoservice un’area del Comune 

Il Comune e la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti hanno raggiunto un accordo per l’utilizzo di un’area pubblica per la gestione del servizio. La ditta necessita di spazi per parcheggiare i propri veicoli e collocare strutture prefabbricate per il personale. L'area scelta si trova sulla strada vicinale Riola, nella periferia nord del paese, dietro l’ecocentro comunale. «Grazie al lavoro e alla collaborazione tra amministrazione e uffici con la ditta appaltatrice Teknoservice questa soluzione potrà portare dei vantaggi per tutti», dice il vice sindaco Marcello Serru.

L’area, precedentemente occupata dal vecchio depuratore cittadino di Is Arais, è ora recintata da blocchetti di cemento: la TeknoService sarà responsabile delle modifiche necessarie per renderla adatta allo scopo, a proprie spese. Al termine del contratto, l’area tornerà di proprietà del Comune, insieme a tutte le opere realizzate come compensazione per i diritti concessori. Il valore totale degli interventi ammonta a 142.381 euro. In questo modo, la ditta avrà uno spazio adeguato per organizzare il proprio lavoro e il Comune vedrà riqualificata un’area inutilizzata. Inoltre i lavoratori «saranno avvantaggiati perché non dovranno raggiungere il luogo di lavoro nella zona Pip ma rimarranno nelle vicinanze del paese e ciò garantirà un risparmio, di tempo e carburante, anche nell’ottica di inquinare meno», chiude Serru.

