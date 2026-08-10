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Radiolina.
11 agosto 2026 alle 00:34

Alla Strambata si parla di zanzare e West nile 

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Si parla di West Nile nel nuovo appuntamento con la ‘’Strambata’’, oggi, alle 12.30, su Radiolina. Tra gli ospiti del programma, condotto da Andrea Sechi con la regia di Manuel Cozzolino, anche la direttrice del Dipartimento di igiene e prevenzione della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras. Si farà il punto, non solo della situazione complessa in Provincia di Oristano, ma anche delle ultime campagne di disinfestazione condotte a Cagliari, vista la positività riscontrata in alcune zanzare.

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