Alla Strambata si parla di Regione e bilancio 

Spazio, soprattutto, alla politica nella puntata odierna della ‘’Strambata’’, alle 12.30, su Radiolina. Si parlerà, infatti, della Variazione di bilancio, recentemente approvata in Consiglio Regionale, ma si farà anche il punto della situazione quando siamo giunti a metà legislatura. Ospiti di Andrea Sechi (nella foto), con la regia di Manuel Cozzolino, il vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, Gianluca Mandas, e quello di Fratelli d’Italia, Fausto Piga.