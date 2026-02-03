VaiOnline
Fotografia.
04 febbraio 2026 alle 00:41

Alla Social Gallery di Quartu da sabato Cristian Castelnuovo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato prossimo, alle 18, The Social Gallery di Quartu Sant’Elena (via Eligio Porcu 43) ospita un nuovo appuntamento espositivo con la mostra fotografica di Cristian Castelnuovo, che presenta la collezione inedita “Io sono il tuo specchio”, a cura di Roberta Vanali. Un progetto che interroga in profondità il senso dell’immagine, muovendosi lungo il confine sottile tra memoria e presente, identità e riflesso.

“Io sarò il tuo specchio”, cantava Lou Reed, evocando uno sguardo capace di restituire ciò che siamo, anche quando non ne siamo consapevoli. È proprio su questa tensione che si costruisce il lavoro di Castelnuovo, racconta Roberta Vanali. Se la fotografia, come scrive Roland Barthes, è la traccia di ciò che è stato, la presenza di un’assenza, lo specchio ne rappresenta l’opposto logico: non conserva, non ricorda, ma vive esclusivamente nell’istante. Da questa antitesi nasce il cuore concettuale della mostra, un territorio di collisione tra due regimi dell’immagine che si attraggono e si respingono generando un corto circuito visivo e filosofico.

Il ritratto diventa per l’artista un vero laboratorio di idee, uno strumento critico per indagare il rapporto tra arte contemporanea e tessuto sociale. I volti non sono mai semplici soggetti, ma superfici riflettenti di una coscienza collettiva sospesa tra memoria e spettacolarizzazione. La mostra è il risultato di una rigorosa selezione operata su centinaia di ritratti realizzati nell’arco di venticinque anni di carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 