Alla Social Gallery di Quartu da sabato Cristian Castelnuovo 

Sabato prossimo, alle 18, The Social Gallery di Quartu Sant’Elena (via Eligio Porcu 43) ospita un nuovo appuntamento espositivo con la mostra fotografica di Cristian Castelnuovo, che presenta la collezione inedita “Io sono il tuo specchio”, a cura di Roberta Vanali. Un progetto che interroga in profondità il senso dell’immagine, muovendosi lungo il confine sottile tra memoria e presente, identità e riflesso.

“Io sarò il tuo specchio”, cantava Lou Reed, evocando uno sguardo capace di restituire ciò che siamo, anche quando non ne siamo consapevoli. È proprio su questa tensione che si costruisce il lavoro di Castelnuovo, racconta Roberta Vanali. Se la fotografia, come scrive Roland Barthes, è la traccia di ciò che è stato, la presenza di un’assenza, lo specchio ne rappresenta l’opposto logico: non conserva, non ricorda, ma vive esclusivamente nell’istante. Da questa antitesi nasce il cuore concettuale della mostra, un territorio di collisione tra due regimi dell’immagine che si attraggono e si respingono generando un corto circuito visivo e filosofico.

Il ritratto diventa per l’artista un vero laboratorio di idee, uno strumento critico per indagare il rapporto tra arte contemporanea e tessuto sociale. I volti non sono mai semplici soggetti, ma superfici riflettenti di una coscienza collettiva sospesa tra memoria e spettacolarizzazione. La mostra è il risultato di una rigorosa selezione operata su centinaia di ritratti realizzati nell’arco di venticinque anni di carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA