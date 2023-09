Alla Sigma i “Giovani Talenti” in campo  

La Sigma organizza domani la prima edizione del Torneo Giovani Talenti, dedicato alla categoria Allievi Under 17. Come partecipanti, oltre a due formazioni della società organizzatrice, anche Cagliari, COS Sarrabus-Ogliastra, Latte Dolce e Torres. Nel capoluogo arrivano alcune delle principali squadre giovanili sarde e diverse giovani promesse che si metteranno in mostra. Il programma prevede due triangolari dalle 9.30 in poi, sui campi del Vecchio Borgo Sant'Elia (Girone A con Cagliari, Esseci Sigma e Torres) e di Monte Claro (Girone B con COS, Latte Dolce e Sigma Cagliari), con semifinali dalle 15.45 e finale alle 19.15 tutte a Sant'Elia.

Il progetto

Il torneo è il primo della stagione della Sigma. La storica società cagliaritana ha iniziato col settore giovanile il 28 agosto nei campi del Vecchio Borgo, con cui collabora per la Juniores, con le selezioni (da 22 ragazzi l'una) Allievi Élite 2007 allenate da William Mocci, Allievi Élite 2008 di Angelo Sbardella e Giovanissimi Élite 2009 di Andrea Onali. La scuola calcio (130 iscritti la scorsa stagione) è invece partita lunedì, con Alberto Spissu direttore tecnico e le categorie Esordienti misti, Pulcini misti, Primi calci misti e Piccoli amici. Ci si allena in via Castiglione, dove è attesa la ristrutturazione dell'impianto. «Speriamo che entro ottobre si porti in aula il project financing della Sigma, visto che tutti i passaggi sono stati fatti. Una volta assegnato servono sei mesi per realizzare il progetto: ci riporterebbe a casa», afferma il presidente Pasquale Cossu.