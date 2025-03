Alla scoperta di menhir e necropoli Jenna Salixi 

Domani nuovo appuntamento con “Passeg..Giare in Primavera”. La terza tappa dell’iniziativa itinerante del consorzio turistico Due Giare, nata per far scoprire il territorio agli appassionati delle camminate, si ferma a Villa Sant’Antonio, con un percorso di poco meno di 11 chilometri. Un itinerario adatto a camminatori abituali, che presenta un dislivello di 140 metri. Il via alle 9 con tappe nel centro storico di Villa Sant’Antonio, i menhir di “Monti curru tundu” e “Carabassa” e la necropoli di Jenna Salixi. Al termine della giornata degustazioni di prodotti locali. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA