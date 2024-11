Alla scoperta  di Ispiluncas con gli alunni 

Importante appuntamento culturale oggi con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Ghilarza e Sedilo, coordinati dalla professoressa Valeria Manca, nell’ambito del progetto “Segni del passato, Sogni del futuro”. Saranno presenti le archeologhe Maria Giovanna De Martini e Francesca Floris, che insieme agli studenti del Liceo Classico Siotto Pintor di Cagliari e il Gruppo Archeologico Kalaritano, visiteranno la domus de Janas di “Ispiluncas”.

A maggio prossimo gli alunni dell’Istituto Comprensivo Ghilarza-Abbasanta si esibiranno con la rappresentazione teatrale “S’Incontru” seguiti dalla Compagnia teatrale Le Voci di Astarte. All’iniziativa parteciperanno la dirigente Bonacatu Brasu e il sindaco Salvatore Pes. «Anche in questo progetto con un ruolo attivo e concreto c’è la presenza degli alunni – afferma la docente Valeria Manca – e rappresenta un momento importante di crescita per i ragazzi». ( s. c. )

