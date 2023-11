Alla scoperta di gualchiere,  mulini e antiche professioni  

Autunno in Barbagia approda a Tiana, che non si vuole arrendere allo spopolamento. L ’anno scorso aveva annullato la rassegna, dopo la tragedia di Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, morti nell’esplosione della loro villetta. Stavolta il paese si veste a festa con un’offerta di rilievo che fa leva su cultura, mestieri identitari e gastronomia. Oggi, come ieri, è tempo di cortes in questo luogo fiabesco tra centenari, mulini e gualchiere. Il paese è legato all’acqua: grazie alla forza dei torrenti si macinava il grano e si follava l’orbace. Storia rievocata nel museo. Dice il sindaco Pietro Zedda: «Riprendiamo un percorso felici di mostrare la nostra storia e la voglia di essere protagonisti anche nei prossimi anni. Il fatto di essere un piccolo centro non ci impedisce di recitare la nostra parte e di attrarre un movimento sempre in costante crescita».In programma la visita guidata a “Sa cracchera de Franzisku Bellu” (la gualchiera) con dimostrazione dell’antica follatura dell’orbace, la filiera della lana, il laboratorio di tintura con erbe e fiori, la tessitura con antico telaio ligneo, il laboratorio di pasta e pane nel mulino di Angelo Marcello. E poi la macinatura del grano, la rappresentazione degli antichi mestieri, la lavorazione del ferro, a cura dei fratelli Noli. herdas”, quella del pane tipico con l’associazione “S’Arraiga” e del miele, a cura di Alessio Biasetti. E poi i fisarmonicisti, accompagnati dal gruppo folk “Santu Leo”.

