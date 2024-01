Alla scoperta di case antiche e botteghe 

Sarà come aprire una finestra sul passato di Pula, con le antiche case del centro del paese che per l’occasione spalancheranno le porte ai visitatori, le arti e i mestieri messi in vetrina per mostrare la storia di un paese che non ha dimenticato le proprie origini agricole. Torna domani “Domus antigas”, la rassegna ideata dalla Pro Loco giovani che l’anno scorso, alla sua prima edizione, riuscì ad attirare migliaia di visitatori.

Tutto in una giornata

Gli appuntamenti, concentrati in un’unica giornata, sono tanti: dall’apertura delle corti, prevista per le 10, sino a tarda sera, ci sarà spazio per laboratori, degustazioni, balli e canti popolari, sfilate di gruppi folk e di maschere della tradizione isolana.

Il successo di questa manifestazione, oltre al grande impegno dei giovani che anche quest’anno non hanno tralasciato alcun particolare, è legato alla grande partecipazione del paese. «Quest’anno – racconta Mariangela Galati, della Pro Loco giovani – sarà possibile ammirare più case rispetto alla prima edizione. Si potrà visitare il museo del giocattolo e, oltre a Villa Santa Maria, sarà possibile conoscere da vicino Villa Asquer».

Luca Fadda, un altro dei giovani della Pro loco, spiega dove sia nata l’idea di creare questo appuntamento: «Abbiamo sentito l’esigenza di raccontare il passato di Pula, mettendo in evidenza, oltre alle case, anche le tradizioni che ancora oggi vengono tramandate come le decorazioni dei dolci, o la realizzazione dei cestini fatti a mano. Durante la giornata – aggiunge Fadda – ci saranno tanti appuntamenti che racconteranno com’era Pula».

La casa di Fra Nazareno

Mattia Sanna, altro giovane della Pro Loco, invita i visitatori a scoprire la casa dove nacque Fra Nazareno, in via Corinaldi: «Ad attenderli – annuncia – ci saranno dei frati che racconteranno la storia di Fra Nazareno e permetteranno di conoscere meglio questa importante figura religiosa. Quest’anno, inoltre, venti cantine, provenienti da tutta l’Isola, porteranno a Pula i loro vini biologici migliori».

Stagione lunga

Per il sindaco, Walter Cabasino, appuntamenti come Domus antigas dimostrano che Pula può puntare ad avvicinare i visitatori anche durante i cosiddetti mesi spalla: «Grazie ai ragazzi della Pro Loco e ai cittadini che hanno accettato di aprire le porte delle loro case, il paese potrà raccontare che, ben prima dell’avvento del turismo,era un importante centro agricolo, ricco di storia e tradizioni».

Visite a Nora

Donatella Fa, assessora al Turismo, invita gli ospiti ad approfittare anche delle visite guidate che si terranno nella zona archeologica di Nora: «Grazie alla fondazione “Pula cultura diffusa” sarà possibile per tutta la giornata ammirare gli scavi archeologici. “Domus antigas” – conclude – anticipa gli appuntamenti che, a partire dalla prossima primavera e per tutti i mesi estivi, animeranno Pula».

