Alla scoperta dell’oro bianco tra storia e ambiente 

Un mare di oro bianco, porta e avamposto di Santa Gilla, da sempre l’industria più antica e naturale della Sardegna, quella del sale. Un’oasi naturale dentro Cagliari, nel suo versante più identitario, quello rivolto sulla sponda dei pescatori, quella di Giorgino. Non solo un’industria, ancora fiorente, anche se ormai la governa una società siciliana, ma anche un esempio straordinario di archeologica industriale. Un viaggio dentro un patrimonio unico di natura e ambiente, tecnologia e sapiente lavoro umano. Le saline Conti Vecchi felice intuizione di un ingegnere che ha ribaltato la storia di quel lembo di malaria alle porte della città capoluogo.

Aperto al pubblico, dieci mesi l’anno, il sito, grazie alle due giornate primaverili (ieri e avant’ieri) organizzate dal Fai, ha offerto l’occasione di riscoprire anche il senso perduto che quella comunità del sale rappresentò per le famiglie di proprietari, dirigenti e operai che convivevano nel villaggio di Macchiareddu. «Diamo voce – dichiara Valeria Asoni (operatrice Fai) – a luoghi che hanno una vocazione territoriale che non meritano l’oblio, attraverso i racconti degli edifici, dei documenti e dei progetti che conserviamo nelle sale interne della palazzina dirigenziale dell’ingegner Conti Vecchi, oggi divenuta un museo». Una storia centenaria resa fruibile con un tour guidato, su una locomotiva vintage verso l’esterno tra bacini evaporanti e vasche salanti e con circa 40 specie di volatili acquatici che abitano la laguna, il più famoso è il fenicottero rosa, la cui visione, a occhio nudo, ci regala la sensazione che l’uomo e la natura possano anche lavorare in sinergia.

Sono lontani i tempi in cui, per circa trent’anni, le saline riuscivano stabilmente a dare un lavoro a 400 persone che diventavano 1000, 1200 durante la raccolta del sale. Già dai tempi romani le saline della Sardegna ebbero un ruolo fondamentale nella storia e per il progresso. Si deduce facilmente che, grazie all’ingegnere che diede una valenza industriale, agli inizi del ‘900, ricoprirono un ruolo fondamentale anche per l’economia asseminese: un centinaio di contadini e braccianti svolgevano la stagione del sale proprio alle saline di Conti Vecchi e in quel contesto poterono ottenere i cosiddetti “salari”. Fu una fase molto importante per le famiglie, in un’epoca difficile.

«L’aspetto molto interessante di questa vicenda è – sottolinea Asoni - la sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale, perché attorno alla vita di questi lavoratori, indipendentemente dal ruolo nella società, ruotava un sistema benessere, come diciamo noi, a misura di saliniere». Alla fine degli anni ’60 il villaggio inizia a svuotarsi perché i meccanismi di produzione e le migliorie applicate alla raccolta del sale fecero sì che tutte quelle braccia, ad un certo punto, non fossero più necessarie e in questo senso si è andò a perdere quel senso di autosufficienza.

Una storia la cui memoria regala anche l’amarezza di aver perso per strada quella grande intuizione di fare del sale di Santa Gilla l’oro bianco dei sardi.