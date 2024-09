Alla scoperta dell’isola con i tour operator 

Non si ferma l’operazione di promozione dell’immagine turistica di Sant’Antioco per incrementare i mesi a ridosso di quelli estivi. Un lavoro intrapreso con costante programmazione da parte dell’assessorato al Turismo in collaborazione con operatori del settore. Proprio in questi giorni la cittadna lagunare ospita diversi tour operator e buyer provenienti da diverse località europee (Germania, Romania, Grecia, Danimarca, Italia).

Il fam trip (così si chiamano i tour offerti agli operatori per far conoscere un prodotto turistico e convincerli ad inserirlo nella loro programmazione), è organizzato dal Muma hostel, grazie a un progetto finanziato dal bando sull'internazionalizzazione promosso da Sardegna ricerche, è un altro tassello che si aggiunge al lavoro di posizionamento della destinazione nel mercato internazionale. «Sono azioni fondamentali - ha detto l’assessora al turismo, Roberta Serrenti - soprattutto perché manifestano l'importante sinergia e collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli operatori. Spesso ci troviamo di fronte a visitatori meravigliati e colpiti dalla bellezza dei nostri paesaggi, e dall'intreccio di tradizioni, cultura ed enogastronomia. Il turismo esperienziale può davvero innescare una filiera importante, anche nel fuori stagione, e oggi abbiamo il dovere di creare questa possibilità di sviluppo economico per la nostra città». Gli operatori turistici hanno mostrato grande interesse e il loro entusiasmo potrebbe presto trovare risposta nella scelta di Sant’Antioco come destinazione turistica.

