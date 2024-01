Alla scoperta delle zone umide 

In occasione della Giornata mondiale delle zone umide di domani, i Ceas dei quattro Comuni del Parco di Tepilora (Posada, Torpè, Lodè e Bitti) hanno organizzato una serie di attività per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più piccoli, e far conoscere ancora meglio le aree ammesse dalla convenzione internazionale di Ramsar. Alla scoperta del corso e del delta del Rio Posada e dell’avifauna che ci vive oggi, alle ore 16, nella biblioteca comunale di Bitti appuntamento per i bambini “Costruiamo una mangiatoia” sulle abitudini alimentari degli uccelli. Domani, dalle 9, nella Porta del parco a Lodè, la mostra fotografica “Aves - L’avifauna del Parco di Tepilora”. Ultima tappa il 4 febbraio, alle 9, con le attività di “Birdwatching e fotografia naturalistica” nelle zone umide di Posada e Torpè.

