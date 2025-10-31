Alla scoperta delle zone umide del parco  

Foreste aperte nel parco di Tepilora domani fa tappa a Posada. Appuntamento nel punto più a valle dell’oasi dove sfocia il rio Posada. Alle 10 gli stand nel centro e partenza da piazza Cocco dell’escursione, a bordo del Trenino Avventura Montalbo, alla scoperta delle zone umide, riconosciute dalla convenzione internazionale di Ramsar. Per partecipare all’iniziativa, curata dal Ceas Casa delle Dame di Posada, prenotare al 377-3059522. Con partenze dalla chiesa N.S. del Soccorso alle 10, 11.15, 12.30 e 15 si potranno fare passeggiate guidate, a cura della cooperativa Includo, nel centro storico con visita al Castello della Fava dalle 10 alle 18. Alle 10.30 (prenotazione al 340-4224008) nella torre di San Giovanni “Lezione di yoga immersi nella natura”, in prossimità della pineta di Orvile si potrà partecipare al trekking guidato (iscrizione al 347-0650180).
Alle 11 lezione di QiGong nella ex Peschiera di San Giovanni (iscrizioni al 377-1867937), escursione in kayak (prenotazioni al 342.6947149), laboratorio per bambini sulla pesca (iscrizioni al 349-5922346). Dalle 12 cucina tipica nei punti ristoro curati dalla Pro Loco e dalla Polisportiva. Nel pomeriggio ancora tanti eventi per grandi e piccoli tra musica, laboratori e tradizioni.
