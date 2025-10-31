VaiOnline
Posada.
01 novembre 2025 alle 00:25

Alla scoperta delle zone umide del parco  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Foreste aperte nel parco di Tepilora domani fa tappa a Posada. Appuntamento nel punto più a valle dell’oasi dove sfocia il rio Posada. Alle 10 gli stand nel centro e partenza da piazza Cocco dell’escursione, a bordo del Trenino Avventura Montalbo, alla scoperta delle zone umide, riconosciute dalla convenzione internazionale di Ramsar. Per partecipare all’iniziativa, curata dal Ceas Casa delle Dame di Posada, prenotare al 377-3059522. Con partenze dalla chiesa N.S. del Soccorso alle 10, 11.15, 12.30 e 15 si potranno fare passeggiate guidate, a cura della cooperativa Includo, nel centro storico con visita al Castello della Fava dalle 10 alle 18. Alle 10.30 (prenotazione al 340-4224008) nella torre di San Giovanni “Lezione di yoga immersi nella natura”, in prossimità della pineta di Orvile si potrà partecipare al trekking guidato (iscrizione al 347-0650180).

Alle 11 lezione di QiGong nella ex Peschiera di San Giovanni (iscrizioni al 377-1867937), escursione in kayak (prenotazioni al 342.6947149), laboratorio per bambini sulla pesca (iscrizioni al 349-5922346). Dalle 12 cucina tipica nei punti ristoro curati dalla Pro Loco e dalla Polisportiva. Nel pomeriggio ancora tanti eventi per grandi e piccoli tra musica, laboratori e tradizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 