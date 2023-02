Alla scoperta delle tecniche della tessitura 

Tutti in viaggio per vincere la solitudine. È stata un successo la prima gita organizzata dall’associazione Anteas nell’ambito del progetto Terzo Quartu inserito nei piani di coesione sociale promossi dall’assessorato alle Politiche sociali e finanziati dal Comune. Gli anziani e le persone in difficoltà che già da mesi partecipano ai laboratori e agli incontri in sede, per la prima volta hanno avuto modo di spostarsi anche fuori dal territorio quartese per condividere tutti insieme una nuova esperienza. Da Quartu sono arrivati al museo tessile di Samugheo.

«La guida ci ha fatto scoprire come ogni tessuto avesse una funzionalità specifica: da quella dell’addio alla vita terrena a quello con le spighe usato esclusivamente per il momento del miracolo della vita», hanno detto i volontari.

I più felici ovviamente erano loro, i partecipanti che nell’ultima tappa hanno visitato Laconi e l’oasi francescana dove Fra Ugo ha fatto trovare una meravigliosa tavola con cibo abbondante e saporito. Da qui al museo Menhir e per finire alla casa natale di Sant’Ignazio. Il progetto Terzo Quartu ha preso il via lo scorso anno con una serie di laboratori di bricolage e cucito. I lavori erano poi stati esposti nel corso di un incontro a Casa Olla lo scorso dicembre. Nei giorni scorsi le partecipanti si sono anche cimentate in un laboratorio di cucina. (g. da.)

