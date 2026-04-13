Alla scoperta delle radici della città 

Può un ricordo, uno scorcio, una storia della Monserrato del passato, rivivere attraverso gli occhi delle nuove generazioni? Secondo la biblioteca comunale “Monserratoteca” e l’istituto comprensivo “La Marmora” sì, e per questo hanno lanciato “Monserrato, amore mio”: un’iniziativa in cui gli studenti scoprono la Monserrato che non c’è più non dai libri di scuola, ma grazie a ricordi e racconti degli anziani.

L’ispirazione

L'ispirazione arriva da Cenza Thermes, autrice della guida storica e artistica “Cagliari, amore mio”, ma anche preside dell’ex scuola media di via Tonara e cittadina onoraria di Monserrato. Seguendo il metodo Thermes, basato sull’aspetto sentimentale, scuola e biblioteca puntano a far incontrare il mondo degli anziani e dei ragazzi, per trasmettere a questi ultimi come si viveva un tempo. Quali erano le abitudini, le leggende, le tradizioni, grazie a interviste, incontri, laboratori interattivi. L'ultimo dei quali ieri alla Casa della Cultura: cinque classi – quattro di prima media e una di quinta elementare – si sono confrontate con cinque “nonni” individuati dalla biblioteca. Dal confine della città lungo la linea ferroviaria alla vecchia scuola di via San Lorenzo, dalla vita nelle domus campidanesi alle tradizioni agricole, con la vendemmia, il profumo del mosto e la “sapa”. E poi i tempi del campo d’aviazione, del vecchio tram, del lavoro alla cantina sociale.

Il progetto

«L’iniziativa prevede che al termine dei raduni i ragazzi scrivano dei piccoli articoli sul passato della città», spiega Ilaria Porcu, direttrice della Monserratoteca. «Lo faranno grazie agli insegnamenti di genitori, nonni e bisnonni. Come Thermes definiva gli anziani “custodi della memoria”, noi abbiamo coinvolto i nostri custodi perché vengano a raccontare alle classi la Monserrato che non c’è più». A collaborare con il progetto l’esperto di cultura locale Aldo Contu: «Siamo abituati a girare per il paese senza guardarci intorno con occhio critico, quel che stiamo cercando di fare ora è invogliare i ragazzi a ricercare la memoria». Un esempio? «La “cruxi ‘e marmuri” in via Zuddas, davanti alla caserma dei vigili. Grazie alle ricerche abbiamo ricostruito che in quel luogo avvenivano le esecuzioni capitali». L'attività «si inserisce all’interno di un progetto di valorizzazione della figura di Cenza Thermes, finanziato dal Ministero della Cultura», chiarisce l’assessora dalla Cultura Emanuela Stara. «Abbiamo pensato che anche Monserrato potrebbe redigere un'opera per far conoscere il territorio, proprio come ha fatto Thermes per Cagliari».

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