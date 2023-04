Alla scoperta delle piante officinali 

Il piccolo borgo di Domusnovas Canales domenica 30 si prepara ad accogliere “Herbaria”, il festival delle piante officinali e aromatiche, organizzato dall’associazione AnimaMente Territorio grazie al contributo della Fondazione di Sardegna. Sarà una giornata intensa tra mostre, esposizioni, laboratori, tour guidati, degustazioni e musica. «Le piante officinali sono un elemento agronomico strategico di grande importanza, per la conservazione della biodiversità isolana ma per le potenzialità di sviluppo economico e sociale del territorio- sottolinea il presidente di AnimaMente Leonardo Depani – L’obiettivo è valorizzare, tutelare e far conoscere le specie officinali e aromatiche del Guilcier–Barigadu». Le varie attività si articoleranno tra le 10 e le 20. Previsti laboratori di cosmetologia, coltivazione delle piante officinali e yoga. E ancora laboratori sensoriali sull’alchimia delle piante officinali e di tintura naturale del tessile. Diversi i momenti dedicati alle degustazioni: il pranzo “erbe nel piatto” e nel tardo pomeriggio la sagra de sos rubiolos e de su pane frissau. Tanti anche gli stand e le mostre, poi musica con Ballade ballade bois e Cantamus e ballamus nois. ( a.o. )

