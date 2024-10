Alla scoperta delle piante officinali 

“Scopri le piante officinali di Gutturu Mannu”: è l’iniziativa organizzata da Comune e Pro Loco di Villa San Pietro e rivolta a giovani e adulti. A partire da martedì prossimo, nel Centro Spiga sono previste diverse attività, totalmente gratuite.

Per i ragazzi dai 9 ai 13 anni è prevista la realizzazione di un documentario sulle piante officinali della foresta di Gutturu Mannu e un laboratorio sui preparati erboristici. Le attività si svolgeranno martedì 29 ottobre, venerdì 22 e martedì 26 novembre, giorno in cui è prevista l’attività dedicata agli adulti per la preparazione di unguenti e oleoliti.

«Il progetto – dice la consigliera Alessia Dessì – vuole essere un seguito dell’attività dedicata all'utilizzo delle erbe nelle tradizioni terapeutiche già proposta nel 2022. L’iniziativa proposta quest'anno credo abbia diversi benefici. L’obiettivo principale è coniugare divertimento e apprendimento, promuovendo la conoscenza del nostro patrimonio naturalistico».

