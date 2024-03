Alla scoperta delle erbe 

Storia, natura, tradizioni popolari saranno al centro dei “Percorsi naturalistici e di autoproduzione naturale per la nostra salute e bellezza”, promosso da Nooraghe srls Nuoro. Domani dalle 9 alle 16 si terrà il primo incontro immersi nella valle di Lanaitho, tra Oliena e Dorgali. Durante il percorso i partecipanti conosceranno il territorio, la storia locale, gli antenati, la flora e la fauna. Un occhio di riguardo sarà dato alla flora. Le guide esperte ne sveleranno le proprietà e gli usi a scopo medicinale che si facevano nel passato. Verrà insegnato come si realizzano uno sciroppo alle erbe, alleato in numerose circostanze, un unguento officinale e sacchetti alle erbe utili per contrastare i reumatismi. Il livello è facile. L’escursione è rivolta a persone automunite. Per info 3403702260. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA