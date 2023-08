Alla scoperta delle chiese di Sa Itria e Santu Jacu 

Gita mattutina tra i ruderi delle antiche chiese campestri di Sa Itria e Santu Jacu con relative “cumbissias” sul monte Ortobene: è la passeggiata organizzata dal Presidio turistico nuorese seconda Pro Loco per il 2 settembre. Il ritrovo alle 8.30 nella chiesetta di Nostra Signora di Valverde.

Si partirà mezz’ora dopo verso i due siti. Per percorrere il tragitto in tutta sicurezza e serenità bisognerà andare attrezzati di scarpe da trekking, abbigliamento comodo e adatto, zaino, pranzo al sacco e acqua. L’escursione è aperta a tutti. Per maggiori informazioni visitare e scrivere alla pagina Facebook Pro Loco Nuoro - Presidio turistico nuorese. (g. pit.)

