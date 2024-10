Alla scoperta delle bellezze nella Basilica di santa Maria 

La Basilica di santa Maria di Bonarcado apre i battenti con i suoi incantevoli elementi architettonici per “Le giornate di Italia Romanica”. Oggi visite guidate, eventi ed esperienze gratuite dedicate alla storia dell’arte medioevale sarda. Tra i protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Bonarcado che presenteranno i progetti sul complesso. «È un orgoglio assistere al loro impegno per la valorizzazione delle nostre radici, supportati dagli insegnanti che, con passione, contribuiscono a trasmettere alle future generazioni la memoria storica della nostra comunità», sottolinea la sindaca Annalisa Mele. Alle 10.30 appuntamento con la storia della Basilica e di Bonarcado con conferenza in cui interverranno Gonario Carta che presenterà in lingua sarda il contesto storico della Basilica, Carmelino Sanna parlerà del Monastero di Santa Maria nelle citazioni del Condaghe, Antonio Vacca e le letture dal Condaghe, Giovanna Pira illustrerà la storia architettonica del Santuario e della Basilica. Gran finale con la musica classica in Basilica: alle 19.15 il concerto ensemble dell’Orchestra da camera della Sardegna con Daniele Bonaventura al bandoneòn, Marcello Peghin chitarra a 10 corde, Giuseppe Murgia al sax, Olesya Emelianenko al violino, Simone Pittau al violino, Salvatore Rea alla viola, Vladimiro Atzeni al violoncello e Sandro Fontoni al contrabbasso.

