Alla scoperta delle antiche domus 

Un tempo erano tantissime incastonate nel centro storico. Negli anni molte sono state spazzate via dalla furia edilizia ma quelle che sono sopravvissute sono diventati scrigni di saperi e cultura.

Sono le case campidanesi, che nel fine settimana accoglieranno i visitatori nella consueta edizione autunnale di Lollas-case in festa: un appuntamento immancabile capace ogni volta di attrarre tantissime persone.

Le tappe

Sabato e domenica ad aprire le porte saranno Casa Pau-Atzori, Casa Pippia-Stocchino, Casa Murgia-Casanova, Casa Pusceddu e Casa Carboni-Congiu. Con loro Sa dom’e Farra, i vecchi magazzini ferroviari del The Old Tipsy, l’ex Convento dei cappuccini e la cantina degli eredi Perra. E nelle domus già fervono i preparativi con i proprietari impegnati nelle grandi pulizie e nell’allestimento.

«Noi partecipiamo dalla prima edizione» dicono Celio Pusceddu e sua moglie Mariana Serra di Casa Pusceddu in via Martini, «non potevamo mancare anche perché la nostra casa, che risale alla fine dell’Ottocento, è una delle più antiche di tutta la città. Lollas è una bella iniziativa perché ti consente di aprire le porte ai visitatori. In questa nostra casa hanno vissuto le suore, qui è nato Padre Usai e noi non abbiamo fatto lavori che ne hanno snaturato l’identità».Trafelati e indaffarati anche a Casa Pippia-Stocchino: «Ogni anno è una grande festa – spiega Antonio Pippia -, arrivano tantissime persone che possono vedere la nostra casa dove, rispetto all’anno scorso, abbiamo anche nuovi murales». Lo scorso anno la domus di via Battisti era stata una delle più visitate, presa d’assalto da centinaia di persone. A caratterizzarla, oltre al grande portale, sono proprio gli affreschi, prima solo all’esterno adesso anche all’interno del cortile.

La new entry

Novità assoluta di questa edizione è l’apertura degli ex magazzini delle ferrovie in via D’Annunzio. I locali sonno stati completamente restaurati dal presidente del Centro commerciale naturale di via Porcu, Sergio Piludu, che qui ha realizzato il suo The old Tipsy. «Abbiamo chiesto noi di poter partecipare» dice Piludu, «perché ci teniamo davvero a mostrare questo pezzo di storia che molti quartesi non conoscono. Non solo qui c’erano gli ex magazzini ma una parte era anche utilizzata dalle ex distillerie Capra per lo stoccaggio delle merci in attesa della partenza sui treni. Faremo vedere anche alcune foto storiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA