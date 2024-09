Alla scoperta dell’arte dei pasticcieri 

Ha preso il via nella sede di Rete Donne Musei, in via Fermi, la primaedizione del corso di pasticceria amatoriale, organizzato dall'associazione che fa capo aMarta Carusi in collaborazione col laboratorio Sa Pintadera di Domusnovas.

Si tratta di una delle tante iniziative con le quali l’attivissima associazione offre alla comunità possibilità di apprendimento delle più diverse tematiche e di socializzazione in un’epoca in cui le occasioni di incontrarsi sono sempre più scarse.

Vi partecipano dieci iscritti, tra i quali alcuni provenienti da Domusnovas. Le

lezioni sono a cura di Nicola Fonnesu, che può fregiarsi della medaglia d'argento conquistata al campionato mondiale del panettone 2020. Per i partecipanti, molti dei quali profani dell'arte

pasticcera, un'occasione unica per apprendere tutti i segreti di come si lavora alla produzione dei dolci.

E per coloro che non hanno la possibilità di frequentare il corso mattutino, sta periniziare il corso serale, che prenderà il via il prossimo 30 settembre, con le lezioniprogrammate dalle 15.30 alle 19.30. Si andrà avanti per altre quattro settimane con lapartecipazione di altri dieci iscritti.

La presidente di Rete Donne Musei, Marta Carusi spiega: «In questo modo si vuole dare l'opportunità agli iscritti di apprendere tutti i segreti della pasticceria, un’arte dalle mille sfaccettature, grazie alla disponibilità di un maestro come Nicola Fonnesu che ha accettato di far parte di questo percorso».

