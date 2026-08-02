alla scoperta dell’america 

Da Cagliari a Eugene, capoluogo della Contea di Lane, in Oregon (Stati Uniti) ci sono 9500 e chilometri e ci vogliono quasi 22 ore in aereo. Per arrivarci a disputare i Campionati Mondiali Under 20, che iniziano mercoledì e si protrarranno fino a domenica, la cagliaritana Laura Frattaroli e il turritano Diego Nappi, entrambi ora tesserati per le Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, hanno trascorso molte più ore in pista e percorso molti più chilometri di allenamenti. Il primo tesseramento della cagliaritana, che ha compiuto 18 anni il 21 maggio scorso ed è allenata da Fabrizio Fanni, risale al 2015; Nappi, che festeggerà il suo diciannovesimo compleanno lunedì prossimo, è arrivato all'atletica più tardi, nel 2020, sotto la guida di Marco Trapasso.

Carriere parallele

Ma ad un certo punto i due hanno iniziato ad "incontrarsi" sul podio nelle varie rassegne nazionali e internazionali su pista, outdoor e indoor. A cominciare dal 2 ottobre 2022 quando, a dieci minuti di distanza l'uno dall'altro, si imposero nei 300 metri ai campionati italiani cadetti di Caorle. Poi la storia racconta che la Frattaroli si sia laureata campionessa italiana Allieve dei 400 metri fino a realizzare il record sardo assoluto con 53”71, seconda italiana di sempre Under 18, e che, sempre l'anno scorso, sua stagione di grazia, sia salita sul podio nel confronto Italia-Francia-Portogallo di Metz, ai Campionati Europei Under 20 di Tampere e agli Eyof di Skopje, sia nella prova individuale sia con le staffette azzurre. Nel frattempo Nappi ha rinverdito i fasti della velocità sarda maschile (per intenderci quella di Sandro Floris e Gianni Puggioni) aggiudicandosi i suoi bravi titoli italiani sui 200 metri e facendo anche di più, arrivando al titolo europeo Under 18 e a quello Under 20 sempre nel mezzo giro di pista.

Il 2026

L'inizio di questa stagione estiva è stato in salita per i due portabandiera dell'atletica isolana. Soprattutto per Nappi che mentre si trovava alle World Relays in Botswana, la notte prima di prendere parte alla 4x100 mista, ha sofferto per un grave pneumotorace che l'ha costretto a stare lontano dalla pista per tre mesi. Poi l'impegnativa risalita alla ricerca del pass per l'Oregon arrivato a Rieti, in extremis, il 15 luglio scorso. Per la Frattaroli non c'è stato un infortunio ma la difficile ricerca della giusta condizione fino a quando con diverse prestazioni sul “54 basso” ha convinto i tecnici della nazionale.

Il programma

Laura Frattaroli sarà la prima a scendere in pista a Eugene, giovedì alle 20.55 (ora italiana) nel primo turno dei 400 metri piani, Diego Nappi sarà sui blocchi delle batterie dei 200 metri venerdì alle 22.10. Poi rimane l'articolato discorso delle staffette con i primi turni della 4x400 mista mercoledì alle 19.22, della 4x400 donne sabato alle 20.40 e della 4x100 uomini sempre sabato alle 22.10.

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