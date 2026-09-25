Alla scoperta della tomba dei giganti 

A pochi giorni dall’approdo a Parigi del dossier italiano che porta all’attenzione dell’Unesco i monumenti nuragici della Sardegna, Quartucciu dedica una giornata al suo gioiello storico più famoso e distintivo. Domani la Tomba dei giganti Sa Domu ‘e S’Orcu, in località Is Concas (conosciuta anche come Is Concias), sarà la vera protagonista della settima edizione di Arrexinis in un viaggio tra cultura, arte, archeologia, natura e sapori.

Gioiello da scoprire

Si comincia alle 9 con la passeggiata naturalistica a San Pietro Paradiso guidata da Stefania Contini, con l’iniziativa che è andata subito sold out. «Abbiamo raggiunto rapidamente il numero massimo - spiega la guida - e, per ragioni di sicurezza, non abbiamo potuto accoglierne altre. La tomba è sì un luogo nel territorio comunale ma, paradossalmente, non tutti lo conoscono». Il percorso segue antichi sentieri tra bosco e rilievi, dove non mancano le tracce del cervo sardo. «Siamo ancora nel periodo degli accoppiamenti e potremmo perfino sentirne i bramiti. Ma la suggestione più forte è camminare su vie percorse per secoli, strade antiche che prima collegavano la piana di Cagliari, partendo da piazza del Carmine, al Sarrabus».

Tour guidati

Alle 10.30 sarà l’archeologa Patrizia Zuncheddu ad accompagnare i visitatori alla scoperta della storia della tomba. «È un monumento funerario di straordinaria importanza», spiega. «Racconteremo soprattutto la tecnica costruttiva e il suo orientamento: Is Concas è uno dei rari esempi con l’ingresso rivolto a nord». Un’architettura che racconta anche le specificità del centro-sud dell’Isola. «È un bene da conoscere, divulgare, tutelare e rendere sempre più fruibile», aggiunge l’archeologa. «Durante la visita ci saranno curiosità sulla sua storia e sulle campagne di scavo avviate negli anni ‘60 dal professor Enrico Atzeni». Dalle 11.30 spazio alla musica con Veronica Mereu, piano e voce, poi il duo “Arrogalla” con elettronica ed effetti sonori e Pierpaolo Vacca all’organetto. Alle 13, dopo la fatica della camminata, degustazione di prodotti tipici e vini locali con la Pro Loco di Quartucciu, che proporrà la sua famosa fregula sarda, e Botteghe in Piazza nell’iniziativa realizzata con Forma e Poesia nel Jazz.

L’assessora

«Arrexinis nasce per valorizzare i siti archeologici e i luoghi identitari del nostro territorio, raccontando le nostre radici attraverso archeologia, cultura e tradizioni», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Negli anni abbiamo dato maggiore rilievo alla Tomba dei giganti e alla necropoli di Pill’e Matta. Questo appuntamento unisce archeologia, natura, musica ed enogastronomia nel rispetto del luogo. L’obiettivo è far conoscere questi luoghi e accompagnarne la valorizzazione, anche nel cammino della Sardegna verso l’Unesco».



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