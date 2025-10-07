Alla scoperta della spiaggia fossile 

Non solo i bellissimi fenicotteri rosa. Il parco di Molentargius è anche molto altro. I sentieri dell’area umida racchiudono tesori spesso non tanto conosciuti e ancora da scoprire e valorizzare.

Il tesoro nascosto

Uno di questi è la spiaggia fossile che, entrando da via Don Giordi, si trova a 200 metri dal depuratore. Ed è proprio da qui che il Comune vuole partire per valorizzare l’aspetto ambientale in un progetto in collaborazione con l’Università quartese della Terza Età. Si partirà con una serie di incontri programmati nei prossimi mesi e con visite guidate sul posto. Lo ha annunciato il vice sindaco Tore Sanna durante la presentazione del festival “Esperienze e suoni d’acqua” che da venerdì a domenica farà tappa proprio nel tratto quartese del Molentargius.

«La spiaggia fossile è un autentico gioiello del parco» ha detto Sanna, «che ci restituisce informazioni precise sui cambiamenti climatici in un arco di 150 milioni di anni. Poche parti del mondo possono avere un tesoro di questo tipo. Merita un’attenzione particolare e stiamo provando a dargliela. Stiamo lavorando con l’Università della terza età di Quartu che ha quasi 3000 soci, per organizzare degli incontri aperti a tutti per divulgare queste informazioni straordinarie di questo sito». Il parco di Molentargius, dice ancora il vice sindaco, «ha bisogno di essere ulteriormente valorizzato nel senso della fruizione, di quello che c’è al suo interno che non sono solo i fenicotteri».

La spiaggia fossile, come spiega il presidente dell’associazione per il Parco di Molentargius Vincenzo Tiana, «è stata scoperta nel dopoguerra quando per ricostruire Cagliari per reperire sabbia e terra erano state autorizzate delle cave. Il professor Vincenzo Pascucci, dell’Università di Sassari, ha portato avanti gli studi con i carotaggi».

L’Università Terza Età

Parte fondamentale del progetto sarà la collaborazione con l’Università della terza Età. La presidente Anna Maria Sanna ricorda che «già da tempo collaboriamo con il parco di Molentargius quindi questi incontri che si vogliono organizzare per la valorizzazione e la divulgazione della spiaggia fossile rientrano in questo proficuo percorso. Da tempo organizziamo delle escursioni naturalistiche in piccoli gruppi, non solo ovviamente a Molentargius».

Un paio di anni fa l’Università quartese aveva raggiunto il boom degli oltre 3000 iscritti tanto che, aggiunge Sanna, «è stato necessario istituire il numero chiuso perché non riuscivamo a far fronte per via dei locali. Adesso siamo sui 2500». La speranza, «è che l’anno prossimo si concludano i lavori di ristrutturazione nel complesso scolastico di via Pizzetti in modo da avere nuovi spazi e poter togliere il numero chiuso».

