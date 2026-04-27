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Siurgus Donigala.
28 aprile 2026 alle 00:24

Alla scoperta della natura 

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Si è svolta a Siurgus Donigala una giornata all’insegna della natura e della riscoperta delle tradizioni locali. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco, ha visto i partecipanti immergersi nei paesaggi del territorio, tra profumi intensi e il piacere di camminare insieme con uno sguardo nuovo sull’ambiente circostante.

Il gruppo ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino erbe spontanee e piante officinali tipiche della zona, imparando a riconoscerle e ad apprezzarne le proprietà e gli usi, sia in ambito culinario sia nel benessere quotidiano.

Un’esperienza che ha permesso di rallentare i ritmi e osservare con maggiore attenzione ciò che spesso passa inosservato.

A guidare il gruppo è stata Valentina Allegria, dottoressa in Scienze e tecnologia erboristica, che con competenza e passione ha trasformato ogni tappa in un momento di scoperta del territorio.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato. Ai partecipanti, oltre alle nuove conoscenze acquisite, resta il ricordo di una giornata capace di rafforzare il legame con il territorio e le sue ricchezze naturali. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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