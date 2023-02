Alla scoperta della laguna 

Nella giornata mondiale delle zone umide istituita nel 1971 dalla Convenzione di Ramsar, i visitatori che domenica raggiungeranno Santa Gilla per celebrare l’anniversario faranno i conti con la bellezza della laguna ma anche con i sigilli imposti dalla Procura all’area di Punta Is Marteddus e Donna Laura con le 65 baracche da pesca abusive. Era accaduto due anni fa ma le casupole sono ancora al loro posto, mentre gli appassionati di escursioni a piedi e in bici devono tenersi lontani. «Un caso che va affrontato senza più riitardi», dice il presidente di Legambiente Cagliari, Amed Naciri. L’appuntamento con le visite a Santa Gilla è per le 9,30 nel piazzale del centro commerciale. I ranger libereranno alcuni volatili curati. (a. pi.)

