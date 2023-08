Alla scoperta della “fabbrica dell’acqua”  

Arriva dopo ore di viaggio tra tubature, chiuse e diramazioni, il passaggio attraverso due grandi impianti di potabilizzazione (Simbirizzi, a Quartucciu, e San Michele che ricevono la risorsa “grezza” dal bacino del Mulargia), sei serbatoi (3 a San Vincenzo, 2 a Monte Urpinu, 1 a San Michele) e circa 380 chilometri di condotte interrate che arrivano fino ai rubinetti di un'intera città. Benvenuti nella “fabbrica dell’acqua”, un’industria sotterranea gestita da Abbanoa che distribuisce in media 860 litri al secondo. «Si tratta di una dotazione idrica importante che comprende i consumi destinati anche alla popolazione fluttuante in percentuale elevata per la presenza di scuole, uffici pubblici, etc». spiega Raffaella Pinna, responsabile Distretto 1 Cagliari del settore distribuzione. «La media per abitante residente è di 460 litri al giorno, ma se si tiene conto della popolazione fluttuante si arriva a un più realistico 294 litri al giorno per abitante», aggiunge.

La mappa

Semplice come bere un bicchier d’acqua, quindi? Insomma… aprire un rubinetto, come detto, nasconde una serie di processi. Partendo dai serbatoi, per esempio, quello di «San Michele è il più grande della Sardegna, con una capacità di 44mila metri cubi, riceve 389 litri di acqua al secondo», spiega Gianluca Panduccio, responsabile esercizio Reti del settore distribuzione; o quello di San Vincenzo, il più vecchio che consrva ancora parte di quanto realizzato nel 1861. «Considerati tutti e sei i serbatoi, il volume di accumulo è pari a circa 110.000 metri cubi, che garantiscono un’autonomia di circa 24 ore in funzione delle portate attuali», dice ancora Panduccio.

La rete e gli interventi

Grazie a una costante attività di efficientamento e lotta alle dispersioni effettuato nella rete cittadina, negli ultimi anni il fabbisogno è diminuito: cinque anni fa era necessario immettere in rete una media di 1050 litri al secondo, oggi sono poco più di 850: significa un taglio delle perdite di 300 litri al secondo. «Nell’ultimo anno, Abbanoa ha garantito circa 750 interventi di manutenzione che vanno dalla più semplice riparazione di una perdita all’efficientamento di impianti, fino alla sostituzione integrale di tratti di condotte», spiega ancora Panduccio. Una parte di questi interventi rientra nel “Progetto Cagliari” concordato con l’amministrazione comunale: tra questi «c’è la condotta di viale Sant’Avendrace e via San Michele, oggetto di un intervento di risanamento con la tecnica del “relining”», una particolare guaina resistente che si adatta alla condotta, «che, in appena un mese, ha consentito di risanare una delle condotte principali della rete idrica cittadina, senza necessità di scavi e posa di nuove condotte che avrebbero comportato tre anni di lavori e disagi enormi per la viabilità», sottolinea Raffaella Pinna. In questa logica, Abbanoa ha appena effettuato lavori simili sulla condotta di viale Trieste e già appaltato i due del collegamento tra San Michele e Monte Urpinu che rientrano nel piano degli investimenti da sette milioni voluto dal cda guidato dal presidente Franco Piga.

