Alla scoperta della banda musicale 

Un pomeriggio nel parco Marchionni per scoprire i segreti della musica. I bambini sono stati protagoniste dell'iniziativa promossa dalla banda “Santa Cecilia”. I partecipanti hanno potuto conoscere e sperimentare gli strumenti utilizzati dai musicisti, incontrare gli insegnanti e partecipare alle attività organizzate dall'associazione.

L’iniziativa fa parte del progetto “Note per il Futuro”, finanziato dalla Regione. Nasce dal desiderio di costituire una banda di giovani appassionati del mondo della musica e mantenere viva la tradizione ultracentenaria dell’associazione.

«La serata si è rivelata un vero successo. Numerosi bambini, genitori e passanti curiosi hanno preso parte all’evento con entusiasmo, cogliendo l’occasione per conoscere da vicino i nostri docenti e gli strumenti della tradizione bandistica, ma anche le numerose attività proposte durante l’anno: concerti, laboratori tematici, campus musicali e altro», ha commentato Giulia Muntoni, la presidente dell’associazione. Fondata nel 1923, con sede in via parrocchia, da oltre un secolo il gruppo musicale opera come promotore e protagonista di numerosi eventi musicali e culturali a livello locale e non solo. «Per noi, la riuscita dell’evento ha avuto un significato profondo: è la prova che, nonostante l’interesse per la cultura musicale e bandistica sembri in calo, esiste ancora il desiderio di fare musica insieme, di viverla in prima persona. L’obiettivo principale era proprio questo: far conoscere la nostra realtà musicale, promuovere i corsi bandistici e invitare le persone a iscriversi. La nostra non è semplicemente una scuola di musica: è un ambiente accogliente, ricreativo e inclusivo, dove il senso di gruppo è fondamentale e dove ognuno può sentirsi a casa», continua la presidente che ringrazia i docenti Valentina Fiore, Gianluca Cossu, Michela Pitzianti e Fabrizio Pittau, parte integrante del progetto.



