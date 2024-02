Alla scoperta del territorio, esperti a confronto 

Entra nel vivo a Sorgono “Once upon a place”, il festival del marketing delle piccole destinazioni iniziato giovedì. L’evento che si candida a diventare punto di riferimento per il marketing territoriale coinvolge la comunità a partire dai più piccoli. Mercoledì l’anteprima dei lavori ha visto i bambini della scuola primaria raccontare e decorare il paese con coloratissimi disegni mentre in contemporanea si è svolto un laboratorio sull’innovazione sociale per il territorio con trenta ragazzi del liceo scientifico. Sul palco del teatro si alternano gli esperti di fronte a una numerosa platea di partecipanti. Tra loro il documentarista Marcello Fadda che ha detto: «Non si può pensare di raccontare un luogo senza prima immergersi nella comunità, dobbiamo entrare in sintonia e vivere i luoghi per poterli raccontare davvero». Riccardo Scandellari, guru del brand marketing, ha spiegato: «È più importante essere diversi che essere i migliori a raccontare. In un mondo molto competitivo il modo migliore per creare valore è differenziarsi». Per oggi atteso il pienone e domani il gran finale. «Siamo molto felici, l’evento ha attirato professionisti anche da oltre il Tirreno», ha detto Maurizio Orgiana, organizzatore dell’evento.

