Alla scoperta del territorio, domani il “Sanga Sport Day” 

Una giornata dedicata allo sport locale e alla valorizzazione del territorio con il progetto “Visit San Gavino Monreale” in cui si darà spazio ai risultati dell’iniziativa del Gal Campidano e alle potenzialità offerte dalla nuova piattaforma turistica comunale. Due eventi in programma domani a San Gavino, con la prima edizione del Sanga Sport Day, promosso dal Comune, che unirà la scoperta degli itinerari alle attività delle società sportive sangavinesi. L’appuntamento è alle 9 in piazza Marconi per scoprire gli itinerari turistici con la società Atletica Podistica San Gavino Monreale o in mountain bike, con Monreal Bike. L’itinerario sarà consultabile sul sito “Visit San Gavino Monreale”, dove sarà possibile prenotare gratuitamente. Dalle 15, via Roma e le piazze Marconi, Resistenza e Mercato ospiteranno le attività delle società sportive locali: basket, pallavolo, calcio, yoga e tante altre discipline. Alle 18.30, in piazza Marconi, la premiazione degli atleti sangavinesi che hanno dato lustro alla comunità, a cura della consulta comunale socio-ricreativa e sport, e la consegna dei riconoscimenti alle associazioni sportive. Simone Angei, assessore allo sport: «Occorre mettere a sistema l’offerta culturale, sportiva e produttiva. Abbiamo pensato che l’iniziativa che celebra il mondo sportivo potesse essere un buon veicolo di quest’idea, consentendo anche alle società sportive di apprezzarne le ricadute pratiche». ( g.pit. )

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