Alla scoperta del patrimonio archeologico  

Nell’ambito delle giornate europee del patrimonio, in programma il 23 e 24 settembre, in città sono previsti diversi eventi, organizzati dalla Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro.

Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”.

In particolare domani dalle 16 alle 20 prevista l’apertura straordinaria della sede di via Asproni 8 con un’iniziativa divulgativa dal titolo “Aspettando le Gep: ricerca, tutela e valorizzazione nella provincia di Nuoro”. Ingresso libero ma è meglio prenotare via email a enrico.dirminti@cultura.gov.it o telelono 0784 38053.

Il 24 settembre dalle 9 alle 13 visita al parco archeologico di Tanca Manna dove è in corso un progetto di valorizzazione. Durante l’apertura straordinaria sarà possibile visitare il sito e, in particolare, l’area oggetto delle più recenti attività di scavo e restauro. In uno spirito di maggiore accessibilità e di inclusività, l’esperienza sarà arricchita dalla visita virtuale del sito.L’ingresso è libero, ma anche in questo caso è gradita la prenotazione ai seguenti contatti: enrico.dirminti@cultura.gov.it oppure telefono 0784 38053.

RIPRODUZIONE RISERVATA