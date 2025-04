Alla scoperta del paese su 2 ruote 

In bicicletta (e non solo) alla scoperta delle borgate e del buon cibo di Castiadas. È l’evento “Felici in bici” in programma oggi e domani, capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati delle due ruote o famiglie desiderose di una scampagnata in compagnia. «Ci apprestiamo a vivere due giorni eccezionali - ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - tra sport, natura e comunità. Invito grandi e piccini a partecipare e a sperimentare il piacere di pedalare fra le nostre borgate».

Il via questo pomeriggio al teatro Sa Mandria (il centro della manifestazione) con il gruppo folk San Giovanni Battista, mostra mercato, libri e rappresentazioni teatrali. La pedalata vera e propria è in programma domenica mattina con rientro previsto per le 13 e pranzo. Nessun problema per chi non ha una bici: sarà attivo un servizio di noleggio. Nel pomeriggio karaoke, musica e balli di gruppo. «Stiamo cercando di promuovere sempre più – ha aggiunto Murgioni - uno stile di vita attivo sensibilizzando i cittadini sull'importanza della mobilità sostenibile e del rispetto per l'ambiente». Organizza l’associazione Castiadas Ospitale con il contributo del Comune e la collaborazione della Pro Loco. (g. a.)

