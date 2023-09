Alla scoperta del nuovo Barella 

Per un’istituzione come la Scuola Calcio Gigi Riva è iniziata da una settimana la 48esima stagione, nel ricordo del professor Enzo Molinas scomparso lo scorso 1 febbraio a 84 anni. Fondata nell’ottobre del 1976 dal Mito, tuttora presidente col figlio Nicola vice, ha accolto nella sua apprezzata attività oltre 13.000 bambini e ragazzi con un bacino d’utenza di circa 400 iscritti a stagione. Con una risposta positiva anche per questa, cominciata martedì 5 coi primi allenamenti nei campi di Sant’Elia.

Fra le collaborazioni quella con la Mediterranea di calcio a 5, che permette la doppia attività (calcio e futsal) con due istruttori grazie al doppio tesseramento, confermata anche l’iniziativa “Stessi valori, stessa passione” con l’Astro Basket, progetto unico in Italia che porta a far conoscere le due discipline. «L’attenzione è sempre rivolta alla formazione e all’educazione dei bambini, che vogliamo diventino buoni cittadini di domani», il messaggio del direttore generale Daniele Cortis. «Aver avuto Barella è motivo d’orgoglio, unico italiano candidato al Pallone d’Oro, ma di Barella ce n’è uno». Come squadre (Luca Loddo responsabile della scuola calcio, Lorenzo Cagli del settore giovanile) la Gigi Riva ha due Allievi, 2007 Élite e 2008 regionali GR11, tre Giovanissimi, una 2009 Élite e le altre due 2010 provinciali GR11, poi l’attività di base è divisa per ogni anno di nascita dagli Esordienti 2011 ai Micro amici 2018, 2019 e 2020.

RIPRODUZIONE RISERVATA