Alla scoperta del Foro Boario con la mostra allestita per Dromos 

Un’inaugurazione in grande stile per il “nuovo” polo culturale del Foro Boario con la mostra voluta dall’assessore comunale alla Cultura, Luca Faedda, e organizzata per il festival Dromos. Sta riscuotendo un buon successo infatti l’esposizione d'arte contemporanea “F**king change” che rimarrà aperta fino a tutto settembre. In vetrina oltre settanta opere di trentadue artisti anche di livello internazionale come Marina Abramović.La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (con biglietto d'ingresso a 5 euro) negli spazi rinnovati del Foro Boario in piazza Pintus. «In questo modo abbiamo voluto restituire alla città uno spazio culturale destinato alle mostre temporanee e contemporanee - dice Faedda – Rimasto a lungo chiuso per la presenza del cantiere per la riqualificazione dell'area, il Foro Boario si candida a diventare uno dei punti di riferimento della cultura oristanese e un'antenna rivolta verso le nuove tendenze della cultura locale, nazionale e internazionale». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA