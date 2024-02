Alla scoperta dei tunnel segreti 

Non si fermano le ricerche degli appassionati di storia di Carbonia per scoprire se è vero o no che sotto la città si nasconde un reticolo di tunnel dell’epoca fascista, potenzialmente sfruttabile ai fini turistici.

La sorpresa

Solo tre giorni fa un nuovo capitolo della ricerca si è aperto sotto Villa Sulcis, ex casa del direttore delle miniere oggi adibita a museo archeologico comunale. All’interno della villa è presente un rifugio antiaereo (conosciuto da sempre) che in caso di bombardamenti avrebbe dovuto proteggere il direttore e la sua famiglia. Stavolta le ricerche si sono concentrate nella parte bassa del bunker attorno a una presunta porta murata che potrebbe portare a un ambiente sconosciuto. Il gruppo di ricerche, già attivo in città da alcuni anni, ha chiesto e ottenuto dalla Soprintendenza e dal Comune di Carbonia l’autorizzazione a effettuare un foro di sonda nel muro eretto alla caduta del fascismo a chiusura di un altro ambiente che potrebbe rivelarsi intatto. L’operazione ha rivelato delle novità non di poco conto: «Una volta fatto il buco e inserita la sonda – racconta Carlo Melargo, uno degli animatori della ricerca – abbiamo trovato un primo strato di mattoni forati e successivamente circa un metro di pietre non murate, come se si trattasse di un riempimento». Le ricerche si sono fermate per l’instabilità del materiale ma un muro di mattoni forati mal si sposa con una struttura sotterranea interamente in cemento armato e lascia ben sperare gli esploratori urbani.

La storia

Le ricerche erano iniziate con la precedente Giunta comunale che aveva autorizzato Valerio Musa, lo speleologo del gruppo, ad avventurarsi in un ambiente murato all’interno del Municipio. L’abbattimento di una porzione di muro, sempre in mattoni forati, aveva portato alla scoperta di una sorta di corridoio riempito di macerie e rifiuti, ricerche purtroppo bloccatesi per la pericolosità del luogo. In attesa di capire se si otterrà o meno l’autorizzazione per abbattere il muro di mattoni sotto Villa Sulcis il gruppo non intendere perdere tempo: «Stiamo valutando l’utilizzo di un georadar per capire se effettivamente ci sono degli ambienti sotterranei da raggiungere – spiega Carlo Melargo – il costo della strumentazione è alto e le segnalazioni in merito sono tante ma alcune si sono rivelate completamente infondate. Non vogliamo illudere nessuno ma ci poniamo l’obiettivo di dare risposta alle domande che ormai da tanti anni i cittadini di Carbonia si pongono sull’esistenza dei cunicoli».



