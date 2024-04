Alla scoperta dei tesori di Sardegna Coinvolti 78 paesi e tanti volontari 

«La ventottesima edizione di Monumenti Aperti sarà la più ricca di sempre», spiega Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi OdV, che coordina a livello regionale e nazionale il progetto: «Sono 78 i comuni che aderiscono quest’anno alla manifestazione, lungo cinque fine weekend dal 4 maggio al 2 giugno e dal 12 al 27 ottobre nella seconda parte. Saranno visitabili oltre 800 monumenti affidati alla gestione e al racconto di quasi 20.000 tra studenti, in netta prevalenza, e volontari».

Prima volta

Prsegue Messina: «Contiamo 11 nuovi comuni (Nurachi, Samassi, Arzachena, Escalaplano, Nuxis, Simala, Sini, Segariu, Badesi, Santa Teresa Gallura e Viddalba) e ritorni di rilievo, come Olbia e Tempio. Esiste un’iniziativa nazionale, prossima a decollare, che porterà alla costituzione della Fondazione di Comunità di Patrimonio denominata proprio come il progetto che ci appartiene. “Spazi per i sogni” è il tema di quest’anno: continuiamo, dunque, a guardare oltre e a sognare».

Il via

Si comincia il 4 maggio con Nurachi (alla sua prima partecipazione: verranno aperti l’oasi e la torre di Pischeredda, la Cantina Sardu e la Cantina Caddeo), Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Samassi (altra new entry, con l’apertura della Chiesa di San Geminiano e dell’edificio storico della Scuola Primaria), San Gavino Monreale, Sassari e Sant’Antioco. Si prosegue nel weekend dell’11 e 12 maggio con tredici comuni: Arzachena, Carbonia, Decimoputzu, Dorgali, Escalaplano, Iglesias, Lunamatrona e Sanluri (entrambe solo domenica 12), Oristano, San Sperate, Sestu, Villacidro e Villaputzu. Il 18 e 19 maggio Alghero, Chiaramonti, Ittiri, Nuxis, Ossi, Ovodda (solo domenica 19), Pabillonis, Ploaghe, Serramanna, Simala e Triei. Ricco di appuntamenti il fine settimana del 25 e 26 maggio con ben ventuno comuni: Arbus, Bosa, Cuglieri, Gavoi, Gonnosfanadiga, Guspini, Monteleone Rocca Doria, Olbia, Pula, Sardara, Sarroch, Settimo San Pietro, Siddi, Sini, Terralba, Villasimius. Presenti anche cinque centri dell’Unione dei comuni del Basso Campidano: Monastir, Nuraminis, Samatzai, Ussana e Villasor. La prima tranche dell’edizione 2024 si concluderà nel weekend dell’1 e 2 giugno, al quale parteciperanno Ardauli, Ballao, Carloforte, Elmas, Genuri, Neoneli, Padria, Segariu, Stintino, Teulada e Tuili.

Dopo la pausa estiva si riprende a ottobre con la città pugliese di Bitonto, sabato 12 e domenica 13, il weekend successivo vedrà invece Ferrara, in Emilia Romagna, e i comuni dell’Alta Gallura: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità D’agultu e Vignola e Viddalba. Monumenti Aperti 2024 si concluderà il 26 e 27 ottobre a Cagliari.

L’edizione 2024 si tiene con i prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo. Da menzionare il patrocinio del Parlamento Europeo, ricevuto per il secondo anno consecutivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA