Alla scoperta dei segreti di tre santuari 

Non si fermano le attività di scavo mirate a svelare nuovi aspetti della nostra civiltà nuragica. Infatti, l’Università di Sassari, con il suo Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, ha appena concluso le annuali campagne di ricerche archeologiche in tre edifici culturali protostorici: Iloi a Sedilo, Sos Muros a Buddusò e Ponte a Dualchi. Come spiegano i ricercatori. «Le indagini hanno portato nuove informazioni per la comprensione del peculiare e significativo fenomeno di costruzione e organizzazione di templi e santuari che caratterizza la Sardegna alla fine dell’età del bronzo e nella prima età del ferro».

Studenti in prima fila

Come sottolinea l’università: «Protagonisti delle ricerche sono stati gli studenti dell’Università di Sassari, dei corsi di laurea triennale e magistrale di Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, che hanno lavorato assieme ai colleghi delle Università di Cagliari, Genova, Bologna, Pisa e delle Universitad de Cadiz, Universität Weimar, University of California - Los Angeles». Ma vediamo i singoli lavori.

Iloi

«Tra inizio giugno e fine luglio, i lavori hanno consentito di ampliare la superficie di scavo, di mettere in luce nuove strutture e alcuni filari del poderoso bastione del nuraghe complesso, prima nascosti dal deposito terroso», spiegano dell’Università. «Sono emersi i resti di un edificio di culto e anche materiali ceramici della prima età del ferro non locali, di imitazione o di provenienza orientale. Si rafforza l’ipotesi della destinazione cultuale di molti edifici individuati, strettamente connessi ad attività metallurgiche e integrati in un complesso santuariale». I lavori dell’Iloi Archaeological Project sono diretti da Anna Depalmas, coadiuvata sul campo da Marta Pais, Veronica Ortu, Rossana Conti.

Sos Muros

«Tra maggio e giugno, le ricerche nel santuario con pozzo sacro di Sos Muros hanno messo in luce a breve distanza dal tempio una struttura circolare, probabilmente abbandonata a seguito di un incendio che ne ha distrutto la copertura» chiariscono gli archeologi. «All’interno, manufatti funzionali alla filatura e alla tessitura, e ceramiche per la preparazione e il consumo di cibo. Inoltre è stato messo in evidenza il perimetro del grande edificio circolare di circa 12 metri di diametro, molto vicino al pozzo». La direzione dei lavori è di Giovanna Fundoni, coadiuvata da Matteo Pischedda.

Ponte Dualchi

«A luglio al Nuraghe Ponte di Dualchi le indagini si sono concentrate all’interno del grande edificio di pianta ellittica posto in asse con l’ingresso del nuraghe, suddiviso in due ambienti separati». I materiali ritrovati sono sia ceramici sia di bronzo. Direzione lavori Claudio Bulla, coadiuvato da Gerolamo Barra. (red. est.)

