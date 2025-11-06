Alla scoperta dei segreti dello zafferano 

Lo zafferano torna a colorare i campi di San Gavino e l’associazione culturale Sa Moba Sarda celebra il fenomeno con un fitto programma nella casa museo Dona Maxima, in via Amsicora 23. Fino a domenica, dalle 16 alle 19, si potranno visitare la mostra fotografica “Sentiero viola” e l’esposizione dell’artista Maria Borrelli, con opere inedite a sbalzo.

I visitatori potranno inoltre partecipare alla tradizionale pulitura del fiore e alla separazione degli stimmi.

Domenica è prevista la giornata formativa "Lo zafferano dalla A alla Z” con il professor Franco Melas: alle 9,30 visita ai campi, alle 11 focus sulla lavorazione e raccolta, alle 15 sull’essiccazione e conservazione, e alle 16,30 approfondimento su normativa Dop e Deco. Corso gratuito. (g. pit.)

