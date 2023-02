Alla scoperta dei segreti del teatro  

Il Leonardo da Vinci incontra Antonio Albanese. Le quinte classi dei licei Classico e Artistico, guidate dai professori Maria Giovanna Lai, Rossana Fancello e Rosario Agostaro, il 9 febbraio, hanno assistito alle prove generali dell'opera Gloria, di Francesco Cilea, con la regia di Antonio Albanese, che ha incontrato i ragazzi e parlato con loro.

In teatro

L’opera, ambientata nella Siena del XIV secolo, è una variazione sul tema di Romeo e Giulietta e racconta la tragica storia di due amanti coinvolti nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini. La visita al Teatro lirico si inserisce in un progetto che vede protagonisti i ragazzi delle due quinte e che culminerà in uno spettacolo che metterà in scena il racconto dei miti di Platone, secondo l’estro dei ragazzi: attraverso le parole degli studenti del classico, le immagini create dagli studenti dell'artistico e la danza delle ragazze della scuola di danza Ballerina di Lanusei. I ragazzi hanno potuto vedere come si costruisce un’opera lirica, hanno visitato i laboratori del teatro, da quello scenografico a quello dei costumi e, parlando con il regista e gli addetti ai lavori, hanno visto con i propri occhi quanto lavoro, passione e sapienza si celano dietro uno spettacolo di opera lirica, grazie a Eugenio Milia, coordinatore delle attività culturali per le scuole e l’università del Teatro Lirico di Cagliari.

Gli obiettivi

La professoressa Maria Giovanna Lai spiega: «I ragazzi porteranno in scena i miti di Platone, conclusi dal discorso di Socrate. Hanno rielaborato i miti in base alle loro sensibilità e competenze acquisite nel loro percorso scolastico. È un modo di fare scuola diverso, è una scuola attiva e dinamica, che vuole essere vissuta nel profondo e attualizzata. È la prima volta che due indirizzi collaborano sfruttando i talenti e le sensibilità di ragazzi che fanno percorsi scolastici diversi». La rappresentazione teatrale sarà a fine marzo.