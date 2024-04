Alla scoperta dei costumi tradizionali 

Un momento per conoscere i costumi tradizionali sestesi. Si tratta di “cumenti si cuncordànt in Sestu po sa processioni de Santu Giorgi”, il 23 aprile alle 16 in occasione della festa di San Giorgio, davanti all’omonima chiesa.

Una vestizione dal vivo: i volontari del Servizio Civile del gruppo folk “I Nuraghi” indosseranno gli abiti sestesi uguali a quelli di cento e più anni fa, partendo dall’intimo fino ad arrivare a quelli eleganti della festa. «Non esiste un unico costume sestese, ce ne sono tanti, a seconda del ceto sociale, dell’essere nubili, celibi, sposati, giovani o adulti» spiega Ludovica Angioni, volontaria. Il percorso di ricerca del gruppo I Nuraghi è stato lungo: «Partendo da foto d’epoca, o da abiti o parti ritrovati in fondo a un armadio, o da documenti. Poi sono stati realizzati da sarte esperte». Sarà un viaggio nel tempo: «È importante fare eventi come questo, per non perdere i legami con il nostro passato e la nostra storia», conclude Angioni.

