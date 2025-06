Alla scoperta degli spumanti  

Un’altra tappa di avvicinamento a Calici in Tonnara, l’appuntamento del 4, 5 e 6 luglio, si è conclusa a Portoscuso con la seconda masterclass organizzata dall’associazione Crew. Hanno partecipato settanta appassionati di enologia e, in particolare, di bollicine visto che al centro dell’appuntamento questa volta c’erano gli spumanti. Come nel corso della prima masterclass, a guidare i partecipanti è stato il sommelier Andrea Cherchi. «La Sardegna – ha detto Cherchi – ha tutte le carte in regola per proporsi come eccellenza nel mercato degli spumanti, grazie ad una produzione sempre più ampia e diversificata». Lo chef Cristiano Rosso ha proposto il piatto “Tunnu e Cascà, radici e passione di un popolo di mare”, con un connubio elegante di cous cous e tartare di tonno rosso. La prossima masterclass si terrà il 6 luglio, nell’ambito dell’evento principale, Calici in Tonnara. (a. pa.)

