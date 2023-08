Alla sbarra un esercito di innocenti 

È un esercito di innocenti quello che, ogni anno, esce “assolto” dai processi penali. Già in primo grado circa la metà dei procedimenti si chiude col riconoscimento di “non colpevolezza” degli imputati, questo senza contare le condanne che poi vengono riformate in appello. Il tutto al netto delle prescrizioni che, nei tre gradi di giudizio, incidono poi ancora sul numero delle condanne che diventano irrevocabili, ovvero definitive.

«Nel Tribunale di Cagliari», conferma il presidente Vincenzo Amato, «per quanto riguarda i procedimento penali definiti al dibattimento nell’ultimo triennio, circa la metà si è conclusa con un’assoluzione». Tradotto in percentuali, negli ultimi tre anni, le assoluzioni sono state il 49.59%, il 47,33% e il 51,54%.

I numeri degli assolti

«I dati che riguardano le sentenze del Tribunale in composizione collegiale», prosegue il capo dei giudici di primo grado, «pur apparentemente elevati e pur caratterizzati da variazioni anche notevoli, non sono particolarmente preoccupanti (25,87%, 26,79%, 28,46%), non discostandosi in maniera allarmante da valori che potrebbero considerarsi normali, rientrando le assoluzioni tra gli esiti fisiologici dei processi. I dati riguardanti le sentenze del Tribunale in composizione monocratica, relative spesso a reati a torto considerati di minore rilievo, sono invece sintomatici di una situazione critica (50,76%, 48,06%, 52,48%), tenuto conto da un lato e dello scostamento notevole rispetto a quanto avviene per i reati più gravi e, dall’altro, dell’elevato numero dei processi e, quindi, delle persone coinvolte come imputati». Nell’ultimo anno (dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023) i due collegi penali hanno pronunciato 78 condanne, mentre i giudici monocratici ne hanno decretate altre 854. Le prescrizioni in primo grado sono state 675, mentre su complessive 3.316 sentenze le assoluzioni sono state 1.709.

Le ragioni dei numeri

«Il fenomeno ha una dimensione nazionale e, quindi, non territoriale», prosegue Amato, «le cui principali cause sono state da molto tempo individuate nell’inadeguatezza delle regole del codice di rito e, solo marginalmente, nella loro applicazione pratica». Il capo del Tribunale più grande della Sardegna identifica alcune ragioni di numeri così alti di assoluzioni. «La scarsa efficacia delle regole di esercizio del potere del pubblico ministero di richiedere l’archiviazione e delle decisioni del giudice connesse al suo accoglimento o all’ordine di formulare l’imputazione, fermo restando che la quasi totalità delle richieste di archiviazione viene accolta e che le imputazioni coatte costituiscono un evento marginale». C’è poi «l’esercizio dell’azione penale da parte del pm con la citazione diretta a giudizio anche in ipotesi in cui la possibilità dell’esito di condanna è trascurabile, se non illusoria, nell’assenza di qualsiasi filtro processuale». Oltre ciò si aggiunge «la limitata efficacia del decreto penale di condanna, se chiesto dal pm e successivamente pronunciato in casi in cui, anche per l’inadeguatezza degli elementi acquisiti, l’opposizione ha invece altissima probabilità e, talvolta, certezza di accoglimento». Infine «l’assenza di più penetranti poteri definitori del giudice in sede di udienza preliminare, cui non si è potuto ovviare in via interpretativa con l’ampliamento della discrezionalità per il proscioglimento anticipato».

L’effetto della “Cartabia”

Le riforme succedutesi nel tempo - precisa il presidente - hanno tentato di incidere su alcune delle cause del fenomeno, stabilendo progressivamente diversi criteri per l’archiviazione e per il non luogo a procedere. «Con la recente riforma “Cartabia” si imporrà l’archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere se dagli atti non possa trarsi una ragionevole previsione dell’affermazione della responsabilità penale», conclude il giudice Vincenzo Amato, «ma la valutazione degli effetti sarà possibile soltanto tra alcuni anni».

