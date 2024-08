Alla sbarra per la morte del macellaio 

Prima il brutale pestaggio per le strade dell’Aquila, poi il furto di ciò che aveva con sé quando ormai era morto a causa di un calcio e di un pugno.

È stato fissato al 16 ottobre, il via al processo in corte d’Assise con giudizio immediato, nel capoluogo abruzzese, a carico di due stranieri accusati dell’omicidio di Teodoro Ullasci, macellaio nato a Torino ma cresciuto a Pirri. Il 51enne era stato brutalmente pestato a scopo di rapina da Carlos Omar Morales, 24 anni, cubano, e dal rumeno Alexandru Dimitru Balan, di 38. Sono entrambi in custodia cautelare. Il giudice Marco Billi ha fissato la prima udienza indicando, come parti lese, i parenti di Ullasci, assistiti dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. Entro quindici giorni dalla notifica del giudizio immediato, gli imputati possono richiedere il giudizio abbreviato. I presunti assassini devono rispondere di omicidio preterintenzionale e rapina: c’era insomma la volontà di causare lesioni alla vittima, ma non di ucciderla, malgrado Ullasci sia morto a causa di quel durissimo pestaggio. Al rumeno Balan è oltretutto contestata la violazione delle norme sulla sorveglianza speciale, cui era sottoposto.

La vicenda

Il delitto è stato commesso il 22 marzo scorso nel centro storico dell’Aquila. Secondo la ricostruzione della Procura abruzzese, per strada Morales e Balan stavano parlando con Teodoro Ullasci, che aveva un’invalidità dovuta un “disturbo bipolare in disturbo borderline di personalità”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all’improvviso il rumeno ha sferrato un forte calcio all’addome di Ullasci, e di seguito un pugno al volto: il giudice contesta l’aggravante del fatto che il pirrese, a causa della sua patologia, non era in grado di difendersi. Il rumeno ha invece raccolto una grossa pietra, verosimilmente per colpire Ullasci, ma quando si è reso conto che non era più cosciente, probabilmente già morto, ha rinunciato. Entrambi si sono avventati su Ullasci, hanno frugato nelle sue tasche e si sono impossessati di un portafogli contenente una quantità di denaro imprecisata e un telefono cellulare, poi sono fuggiti precipitosamente a piedi.

Il dibattimento

Fin qui le contestazioni della Procura abruzzese, che ora dovranno passare al vaglio dei giudici della corte d’Assise. Secondo il medico legale, il pugno ricevuto dalla vittima sul volto avrebbe provocato una fibrillazione ventricolare causa, a sua volta, dell’arresto cardiocircolatorio. E ora i parenti di Ullasci chiedono giustizia.

