Alla Satta il confronto tra le imprese 

Quarant’anni di cultura e impegno per la promozione della lettura che unisce in via ufficiale biblioteca, editori e librai. Ieri pomeriggio alla biblioteca Satta, l’Associazione editori sardi ha celebrato la prima Festa del libro, una giornata di iniziative dedicata a lettori, scuole e editoria isolana. Il via ai lavori alle 16.30 con la tavola rotonda “Quarant’anni di libri e di cultura”. C’erano Carlo Delfino, Salvatore Fozzi, Vanna Fois (prima donna alla presidenza), Alberto Pinna e Simonetta Castia, attuale presidente, che ha coordinato l’evento.

Dopo i saluti istituzionali del direttore della biblioteca, Giancarlo Marcialis, e di Giuseppe Ciccolini e Sonia Mele per la Provincia, Emiliano Fenu e Natascia Demurtas per il Comune, è stato sottolineato il valore della collaborazione tra le realtà culturali del territorio. Assente per motivi personali, la presidente della Fondazione Satta, Alessandra Corrias, «felice per questa nuova collaborazione nell’ottica dello sviluppo della Fondazione come punto di riferimento». Infine, l’intervento di Salvatore Tola sulla storia dell’editoria in Sardegna e “Animasarda”, la performance letteraria di Teresa Porcella e Marco Moledda.

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