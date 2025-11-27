Alla Sartiglia solo i cavalieri migliori 

La tradizione non si tocca, i regolamenti sì e quello che disciplina le selezioni della Sartiglia porterà nel 2026 una grossa novità. Per la prima volta, le prove di accesso alla giostra equestre, già fissate per il 18 gennaio, non serviranno solo a eliminare i terzetti in eccedenza e a stabilire il numero di testiera: chi parteciperà dovrà dimostrare di avere il livello necessario per garantire uno spettacolo alle pariglie.

Nuovo parametro

L’assemblea dell’associazione Cavalieri della Sartiglia ha deciso a larga maggioranza di adottare la soluzione più rigorosa tra tre opzioni: doppia chance per ottenere il via libera, sufficienza dopo un unico passaggio o lasciare tutto inalterato rispetto al passato. Il principio guida è chiaro: selezionare i cavalieri più preparati, garantendo uno spettacolo emozionante soprattutto per il pubblico pagante, dopo alcune edizioni decisamente al di sotto delle aspettative.

Il presidente

«Ci siamo resi conto che negli ultimi anni il brivido è andato a scemare - osserva il presidente dell’associazione, Ignazio Nonnis - Stava diventando una sfilata, ma abbiamo delle responsabilità, soprattutto nei confronti di chi paga un biglietto per assistere a evoluzioni a cavallo». La richiesta di innalzare il livello è arrivata dagli stessi cavalieri: «Ci auguriamo che tutti partecipino – continua Nonnis – il che significherebbe che il livello di preparazione è adeguato per tutti».

Il meccanismo

Le 42 pariglie iscritte si sfideranno sulla pista di Cort’e Baccas: il primo galoppo servirà a verificare la preparazione immediata. Chi otterrà la sufficienza conquisterà il diritto a partecipare alla Sartiglia; chi non la raggiungerà avrà una seconda occasione per dimostrare di meritare un posto. Chi, anche dopo due tentativi, non avrà superato il punteggio minimo sarà escluso. Attenzione, tagliate fuori non solo le due pariglie eccedenti (devono essere 40 alla giostra) ma anche altre che eventualmente stanno al di sotto della sufficienza. E se tutti dovessero ottenere la sufficienza? Verranno comunque tagliate le due pariglie con il punteggio più basso. Il nuovo regolamento introduce così un meccanismo meritocratico, che premia la preparazione immediata e impedisce a chi non è pronto di “scavalcare” chi invece lo è fin dal primo passaggio.

