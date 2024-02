«Alla Sardegna le decisioni sull’energia» 

Industria, energia, spopolamento: il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione si sposta sui temi dello sviluppo dell’Isola. Dopo l’incrocio di ieri negli studi di Rai Sardegna, però, rischia di diventare soprattutto un confronto a distanza: come anticipato nei giorni scorsi, Paolo Truzzu sembra privilegiare gli incontri nei vari Comuni dell’Isola ai dibattiti con gli altri aspiranti governatori, e infatti ieri non ha preso parte a quello organizzato dalla Cgil regionale a Cagliari e moderato dal segretario del sindacato, Fausto Durante. C’erano invece i suoi tre concorrenti: Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa.

L’agricoltura

Una situazione simile potrebbe verificarsi in altri appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Potrebbe diventare un altro confronto a tre (sempre per l’assenza di Truzzu) quello organizzato stamattina da Copagri alle 9.30 a Cagliari, al Caesar’s Hotel di via Darwin. “Una nuova legislazione per una nuova agricoltura” è il titolo dell’iniziativa, che sarà conclusa dall’intervento del presidente nazionale dell’associazione agricola, Tommaso Battista. Guiderà i lavori il presidente di Copagri Sardegna Giuseppe Patteri, mentre Pietro Tandeddu si farà carico della relazione introduttiva.

Nei dibattiti di ieri, tra quello alla Rai e il confronto pubblico alla Cgil, i candidati alla successione di Christian Solinas a Villa Devoto hanno affrontato diversi aspetti dei rispettivi programmi elettorali. Sulle questioni dell’energia, pur nella distanza delle varie posizioni, il punto di contatto è la necessità di riservare alla Regione la gestione delle risorse dell’Isola e la programmazione della produzione energetica. Anche attraverso la creazione di un’Agenzia sarda dell’energia.

I contendenti

Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu, poi, ha definito «fondamentale» l’utilizzo del metano per la transizione energetica. Quanto all’ipotesi di una dorsale per la distribuzione del gas, Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) ha espresso «prudenza», mentre Renato Soru (Coalizione sarda) ha osservato che «potevano iniziare a farla cinque anni fa: perché non si è fatto?». Alessandra Todde (Campo largo) ha ricordato che, quando era al governo, ha pensato «una virtual pipeline, il tubo che diventa una nave, per far arrivare il gas nell’Isola».

