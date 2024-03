Alla Sagra della patata premi per chi dà lustro al territorio 

Ogni anno in occasione della Sagra della patata il Comune premia due cittadini che si sono distinti per la propria attività imprenditoriale e per il volontariato svolto. Quest’anno i riconoscimenti sono andati ad Antonio Lussu di 76 anni, presidente dell’associazione Orsa Santa Lucia per aver dato lustro al paese con il suo impegno sociale a tutela del territorio, e all’imprenditore Efisio Meloni, 74 anni, per aver contribuito alla crescita economica della comunità. Lussu entra a far parte dell’associazione nel 2003: «Dopo aver raggiunto la pensione mi sono iscritto all’Orsa - racconta Lussu - è nel mio dna dare il mio contributo nel sociale». Da sempre attivo nel volontariato, il suo primo impegno è datato 1970: «La mia prima attività è stata fondare il comitato della festa patronale di San Pietro e Paolo in cui ho operato per circa 30 anni».

Anche Meloni sostiene che ciò che fa da anni non è nulla di straordinario: «Le mie radici monastiresi sono fondamentali, per questo è sempre stato per me normale contribuire come potevo alla crescita e sviluppo del paese», spiega. Entrambi non si aspettavano tale riconoscimento: «Ricevere il premio è stato non solo molto emozionante, ma anche inaspettato» affermano entrambi. «Sono orgogliosa di aver potuto conferire questi riconoscimenti a due persone che incarnano lo spirito di iniziativa e di altruismo che dovrebbero essere d'esempio per tutti», dichiara la sindaca Luisa Murru.