alla sagra del gol l’ilva fa bottino pieno 

Sant’Elena 2

Ilvamaddalena 5

Sant’Elena (4-4-2) : Fortuna, Delogu, Ibba, Atzei (31’ st Anedda), Minerba, Vignati, Pinna (1’ st Pedoni), Floris (25’ st Melis), Fadda, Piroddi, Porru. In panchina Celli, Pilleri, Ezeadi, Murgia, Mura, Onnis. Allenatore Piras.

Ilvamaddalena (3-4-2-1) : Ruzittu, Munua, Sias (31’ st Popescu), Kiwobo, Di Pietro, Madero (31’ st Pirottu), Lobrano (40’ st Coschiera), Dominguez (31’ st Serra), F. Maitini (12’ st Gjurchinoski), Salas, N. Maitini. In panchina Sordini, Lena, Arricca, Daidola. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Cardellini di Roma.

Reti : 9’ pt Madero, 35’ pt N. Maitini, 37’ pt Atzei, 45’ pt Porru (r), 48’ pt Kiwobo, 16’ st Sias, 26’ st Di Pietro.

Note : ammoniti Pedoni, Minerba, Madero, F. Maitini, Kiwobo, Ruzittu. Recupero 4’ pt, 3’ st.

Cagliari. Girandola di gol al “Polese”. L’Ilvamaddalena travolge 5-2 il Sant’Elena e lancia un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per la vittoria del campionato. La capolista si è dimostrata cinica e letale nelle occasioni create. Tuttavia, il risultato è fin troppo rotondo. Il Sant’Elena, almeno nei primi 45’, ha giocato quasi ad armi pari, trovando addirittura il pareggio dopo il doppio svantaggio. La rete di Kiwobo, a pochi secondi dall’intervallo, ha messo in discesa la partita per gli ospiti.

Ilvamaddalena già avanti all’8’ su calcio d’angolo: Madero, lasciato indisturbato in area, incorna per l’1-0. Poco prima Kiwobo aveva colpito la traversa, sempre da corner. Il Sant’Elena non si scompone e va al tiro al 15’ con Delogu, palla a lato. Gli ospiti fanno girare bene il pallone per vie orizzontali, con i quartesi ben posizionati e pronti a ripartire. Al 35’ Nicolas Maitini raddoppia per l’Ilva. La squadra di Piras, anziché crollare, reagisce e al 37’ accorcia con una conclusione dal limite di Atzei sporcata da un difensore. Poi, al 45’, l’arbitro assegna un rigore per i quartesi per un tocco di mano di Dominguez. Porru, dal dischetto, si inventa il “cucchiaio” del 2-2. L’Ilvamaddalena torna nuovamente avanti, in chiusura di primo tempo, con la girata al volo di Kiwobo.

Ad inizio ripresa si registra qualche timida azione offensiva dei biancoverdi. Ma è evidente lo strapotere fisico degli ospiti, soprattutto sulle palle alte. Al 61’ Sias finalizza di testa l’ottimo assist di Lobrano, per il 4-2. Poi Di Pietro, dagli sviluppi di un calcio di punizione, mette il punto sulla gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA