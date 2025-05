Alla Russia non piace la proposta del Vaticano Colloqui in Svizzera 

Mosca. «Poco realistiche»: così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha liquidato le ipotesi su una prosecuzione dei negoziati diretti tra Mosca e Kiev in Vaticano, mentre l’Ucraina fa sapere che la Svizzera ha manifestato «la propria disponibilità» ad ospitare i colloqui. Intanto, russi e ucraini hanno avviato il più grande scambio di prigionieri dall’inizio del conflitto, mille per mille. L’unico risultato concreto raggiunto nelle trattative bilaterali a Istanbul del 16 maggio. Lavrov ha motivato il rifiuto ad accettare i negoziati presso la Santa Sede giudicando «inelegante» che nel cuore del cattolicesimo si trovino a discutere i rappresentanti di Paesi ortodossi, anche su una questione di carattere religioso che secondo il ministro degli Esteri russo è tra le «questioni di principio» che contribuiscono all’ostilità reciproca, in società dove l’elemento confessionale assume connotazioni politiche rilevanti. Vale a dire quello che lo stesso Lavrov ha condannato come «il percorso di distruzione della Chiesa ortodossa ucraina» vicina al Patriarcato di Mosca, guardata con sospetto dalle autorità ucraine come possibile quinta colonna russa.

La Svizzera

Kiev punta sulla Svizzera come sede alternativa. La Confederazione elvetica «ha confermato la propria disponibilità a ospitare futuri incontri volti a raggiungere una soluzione pacifica», ha scritto su Telegram il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, dopo un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale della Svizzera, Gabriel Lüchinger. «Continuiamo a lavorare», ha concluso il capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky. Ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma: «Non c’è ancora una decisione o un accordo sulla prossima piattaforma negoziale» e «questa decisione non può essere presa da una sola parte» ma «richiede il consenso di entrambe», ha avvertito il portavoce Dmitry Peskov. Anche sulla tempistica dei negoziati Mosca tira il freno. Lavrov ha infatti puntualizzato che la Russia invierà all'Ucraina le sue condizioni per un accordo di pace solo quando «lo scambio di prigionieri di guerra sarà completato». Allora sarà resa nota «la bozza del documento che la parte russa sta finalizzando». Le operazioni per il rilascio dei prigionieri sono cominciate ieri con lo scambio di 270 militari e 120 civili per parte. I restanti dovrebbero essere consegnati nei prossimi giorni, hanno detto i russi.

La condanna

«Atti terroristici» per avere compiuto per conto dei servizi segreti ucraini un attacco a una base di bombardieri strategici e uno che ha fatto deragliare un treno merci provocando due feriti. Con queste accuse Ruslan Sidiki, un russo in possesso anche di cittadinanza italiana, è stato condannato da una Corte nella città di Ryazan a 29 anni di reclusione. Alla lettura della sentenza erano presenti in aula due funzionari del Consolato italiano. Sidiki, che ha 37 anni, era stato arrestato alla fine del 2023 proprio a Ryazan, 200 chilometri a sud-est di Mosca, dagli agenti del servizio d’intelligence interno russo, Fsb. L’uomo è figlio di una coppia russa, ma ha acquisito la cittadinanza italiana tramite la madre, che ha sposato in seconde nozze un italiano. Sidiki ha trascorso alcuni anni dell’infanzia in Italia per poi tornare in Russia. E parla italiano. Secondo l'accusa, che aveva chiesto per lui una condanna a 30 anni, Sidiki sarebbe stato ingaggiato fin dal febbraio del 2023 dal servizio d’intelligence ucraino (Gur), per seguire corsi di addestramento ad azioni di “sabotaggio” in Turchia e in Lettonia.

